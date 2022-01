Ubriachi al centro commerciale, due interventi dei carabinieri. Una denuncia

Due interventi, martedì 18 gennaio, a piazzale Marconi presso Borgo Faxhall da parte di una “gazzella” del Radiomobile della Compagnia di Piacenza e due equipaggi delle S.I.O. (Squadre d’Intervento Operativo), in questo periodo di rinforzo all’Arma di Piacenza.

Intorno alle 14 era stata segnalata una persona ubriaca che disturbava i clienti del centro commerciale. I militari giunti sul posto hanno individuato e fermato uno straniero di 67 anni che è stato portato in caserma. Dopo alcuni accertamenti l’uomo è stato denunciato per non aver ottemperato al decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso il 3 giugno 2021 dal Questore di Piacenza.

Poco più di un paio d’ore dopo, intorno alle 16:30, un addetto alla vigilanza di Borgo Faxhall segnalava la presenza nella galleria commerciale di alcune persone, probabilmente ubriache, che arrecavano disturbo ai clienti. Anche stavolta gli equipaggi del Radiomobile e delle S.I.O. si sono recate sul posto ed hanno individuato ed identificato tre soggetti che erano “alterati”. Li hanno invitati ad allontanarsi.