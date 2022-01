Controlli Covid: in città 1.179 in un anno. Ogni mese 50 interventi su assembramenti

Nel 2021 sono stati 1.179 i controlli anti-Covid messi in campo dalla polizia municipale di Piacenza. Nel dettaglio, 373 su attività commerciali e pubblici esercizi, 570 su assembramenti e distanziamento sociale, nonché 236 servizi per la gestione dell’emergenza sanitaria. E’ quanto emerge dal report operativo dell’anno appena concluso, in occasione della festa patronale di San Sebastiano.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: