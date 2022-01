In un mese tremila bambini vaccinati. Anche Spiderman all’hub di viale Malta

In un mese nel Piacentino sono stati vaccinati contro il Covid tremila bambini di età compresa tra 5 e un 11 anni. La platea vaccinabile per questa fascia è di 16mila persone. Le adesioni procedono a rilento anche se lasciano ben sperare i numeri registrati nell’open day di domenica scorsa, appuntamento che verrà ripetuto prossimamente. “Siamo ancora un po’ indietro ma siamo fiduciosi che la sensibilizzazione sull’importanza della vaccinazione anche per questa fascia di età venga accolta dai genitori” ha dichiarato Anna Maria Andena, responsabile Cure Primarie dell’Ausl di Piacenza. Nel pomeriggio di giovedì 20 gennaio, nell’hub di viale Malta, ad accogliere e intrattenere i più piccoli sono arrivati gli Operatori del sorriso, il gruppo di Croce Rossa composto da 15 volontari. “E’ un gruppo nato nel 2014, appositamente formato anche grazie al supporto di una psicologa” ha dichiarato Alessandro Guidotti, presidente provinciale di Croce Rossa. Dottor Kolla, Fiorellino, Tartaruga e altri personaggi hanno fatto compagnia ai bambini e hanno donato loro il certificato di coraggio per l’avvenuta vaccinazione. Grande stupore è stato suscitato dall’arrivo di Spiderman.

