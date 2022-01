Polizia municipale, il comandante: “Mancano 40 agenti e nuclei troppo divisi”

“All’appello mancano 40 addetti e i vari nuclei operativi sono troppo divisi, senza una struttura unica”. Sono le due criticità rilevate dal comandante della polizia municipale di Piacenza, Mirko Mussi, che si è insediato da pochi mesi.

Durante la festa del protettore San Sebastiano nella cattedrale in piazza Duomo, il vertice di via Rogerio ha assicurato che “l’amministrazione comunale si è impegnata ad assumere otto agenti e quattro o cinque ispettori già nella prima parte di quest’anno”. Intanto si procede con la riorganizzazione del comando, anche attraverso “la progettazione di nuovi sportelli telematici per rendere più digitali le pratiche rivolte alla cittadinanza”.