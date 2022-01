Incidente nella prima mattinata di venerdì 21 gennaio a Piacenza. Si tratta di un tamponamento avvenuto in viale Dante tra due auto. Lievi le conseguenze per la conducente di una delle vetture condotta in ospedale per gli accertamenti del caso. Il sinistro ha provocato alcuni disagi al traffico. Sul posto i soccorritori inviati dal 118 e la polizia locale.

