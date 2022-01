“Sarete sempre con noi”: addio a Elisa, Costi, Dome e William. Diretta dei funerali

Ultimo saluto a Domenico Di Canio, William Pagani, Elisa Bricchi e Costantino Merli, con i funerali nella cattedrale di Piacenza presieduti dal vescovo della diocesi monsignor Adriano Cevolotto e concelebrati dai sacerdoti delle parrocchie che i quattro ragazzi frequentavano nei rispettivi paesi di residenza.

La funzione è trasmessa in diretta dal canale Youtube della diocesi di Piacenza Bobbio.

C’è un cielo blu, di un colore accecante fuori dalla Cattedrale di Piacenza. Un sole sincero, forte, nonostante sia solo gennaio. Lo stesso sole e lo stesso cielo di quando Elisa, il suo fidanzato Costantino, gli amici William e Domenico sono stati trovati sul fondo scuro del Trebbia, intrappolati in quell’auto che la nebbia tradì la notte tra lunedì 10 e martedì 11 gennaio a Calendasco.

Un giorno terso e quasi primaverile per l’ultimo saluto ai quattro ragazzi morti a vent’anni. Il Duomo di Piacenza è gremito di parenti, amici, conoscenti e semplici cittadini, uniti nel dolore di una tragedia immane. Davanti all’altare le bare dei quattro amici, le fotografie in cui sono ritratti sorridenti e spensierati come tutti dovrebbero essere a questa età.

Sfilano come nostalgiche cartoline i ricordi degli amici, “Elisa è assurdo dover piangere in questi giorni per te, dato che non esiste un ricordo tuo che non ci faccia sorridere”, “Costantino non esistono aggettivi per definirti, buon viaggio nell’eternità”, “William con il tempo abbiamo capito che la tua timidezza nell’approcciarti agli altri aveva intento di lasciare spazio. Eri sempre silenzioso e discreto, sempre attento e presente”, “Domenico eri la cosa più bella che poteva capitarmi”.



I MESSAGGI LETTI DAGLI AMICI DEI RAGAZZI ALL’INIZIO DELLA CELEBRAZIONE

“Grazie Dio, per averci donato un’amica come Elisa. Cara Elisa, quando abbiamo avuto bisogno di un consiglio ci sei sempre stata senza mai giudicarci. Potremmo dire quasi fin troppo sincera. Ci hai sempre dimostrato generosità e altruismo, sempre solare anche se un po’ nostalgica dei momenti belli vissuti. In questi giorni assurdi dover piangere per te, perché non c’è un ricordo di te che non ci faccia sorridere. Hai voluto bene davvero. Con la tua ingenuità disarmante e grande sensibilità hai concluso la tua vita terrena con Costantino, l’uomo con cui volevi pianificare il futuro. Ora sarete insieme per l’eternità”.

“Caro Costantino, hai sempre dato la disponibilità a svolgere incarichi di volontariato. Hai portato avanti progetti con impegno coinvolgendo tutti. Pieno di vita, un ragazzo di grande cuore con la voglia di partecipare. Noi gruppo Protectio civis di Guardamiglio ti ricordiamo e ti chiediamo di sostenerci dall’alto”.

“Costi era mio migliore amico da 13 anni. Oggi vorrei trasmettere qualcosa che solo chi lo ha conosciuto ha colto. Era riuscito a crearsi un mondo parallelo tutto suo. Se gli permettevi di trasportarti nel suo universo capivi la persona che era. Non ho aggettivi per descrivere Costantino”.

“Ciao Costantino, noi volontari di Croce Rossa ti ringraziamo per quello che hai fatto. Siamo certi che da lassù ci aiuterai nelle nostre nuove proposte. Buon viaggio verso l’eternità, sarai sempre con noi”.

“Caro William abbiamo rispettato i tuoi silenzi leggeri. Con il tempo abbiamo capito che la tua timidezza nell’approcciarti agli altri aveva intento di lasciare spazio agli altri. Eri sempre silenzioso e discreto, sempre attento e presente. Attendevi il momento giusto per te e per chi ti chiedeva una mano. Oggi è un altro giorno vissuto nel ricordo e chissà quanti ancora. Quante parole sono uscite dai tuoi occhi, da quei segni appeso a un foglio di carta leggera. I tuoi professori”

“La presenza di William nelle nostre vite ci ha sempre regalato attimi di serenità e amore. Lo ricorderemo sempre come una grande persona con talento innato per la musica. Un artista. Il nostro è un immenso arrivederci dedicato a William, Costantino, Domenico ed Elisa”.

I messaggi dei familiari di Domenico letti da un amico

“Caro Dome, avrei voluto donarti tutta me stessa. Nel mio cuore c’eri sempre e ci sarai. Un ricordo speciale: il nostro ultimo dialogo dove mi dicevi, mamma fidati di me. Ciao amore mio, ti porterò sempre con me”.

“Caro Dome, sono tuo papà. Ci mancate, ci mancano la vostra arte e i vostri suoni, quelli del vostro futuro. La vostra vita è stata troppo breve ma i vostri suoni rimarranno con noi. A te Signore affido questi ragazzi”.

“Caro fratellino, averti avuto al mio fianco la cosa più bella che poteva capitarmi. Ti ho trascinato nelle mie passioni. Il tuo sorriso di angioletto riempiva il nostro cuore. Porterò il nostro ma soprattutto il tuo progetto avanti perché tutti devono sapere chi sei. Saresti arrivato in cima e ci arriverai. Tuo fratello Johnny”.