Giornata della Memoria, Castel San Giovanni ricorda Tina Pesaro e i militi internati

In occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, il 27 gennaio, Castel San Giovanni ricorderà come sempre l’ebrea castellana Tina Pesaro. Il giorno successivo, venerdì 28, al famedio del cimitero comunale verrà invece scoperta una targa in memoria degli internati militari. Di questo esercito di ragazzi italiani mai più tornati si stima che circa 200 fossero castellani. Di 10 di questi, grazie alle ricerche certosine dello studioso di storia locale Delio Profili, si è riusciti con esattezza a ricostruire le storie. Dieci soldati di cui si sa per certo che furono internati nei famigerati campi di lavoro e che lì morirono.

“Una pagina di storia castellana quasi dimenticata” dice il sindaco Lucia Fontana che insieme alle scuole e all’Anpi scoprirà la targa.