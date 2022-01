Via Campagna, dopo la lite accoltella un uomo e scappa. Indaga la polizia

Nel pomeriggio di sabato un uomo è stato accoltellato da uno sconosciuto che subito dopo è fuggito. E’ accaduto intorno alle 13.30 in via Campagna a Piacenza. I due uomini pare abbiano litigato e, improvvisamente, nelle mani di uno dei due è comparsa una lama. L’accoltellatore ha ripetutamente colpito l’avversario alle gambe ed è crollato a terra in un lago di sangue. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale. Indaga la polizia.

