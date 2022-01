Violento scontro a Castel San Giovanni: quattro feriti, vetture distrutte

C’è quasi certamente una mancata precedenza (la ricostruzione della dinamica è affidata ai carabinieri) alla base del violento incidente che si è verificato in serata a Castel San Giovanni, in via Fratelli Bandiera.

A scontrarsi un’utilitaria e un furgoncino: l’impatto è stato molto forte, il muso delle due vetture è andato distrutto, il bilancio è di quattro feriti. Si tratta dei tre occupanti dell’auto e del guidatore del furgoncino. Sono stati soccorsi dai mezzi del 118 e portati in ambulanza all’ospedale di Piacenza, nessuno è in pericolo di vita.

Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

