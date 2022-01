Da oggi anche sei piacentini chiamati al voto per il nuovo Presidente della Repubblica

In un clima politico di grande incertezza, partono oggi pomeriggio le votazioni per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, che sostituirà Sergio Mattarella, giunto alla fine dei sette anni di mandato.

Tra i 1.009 elettori chiamati alla Camera, ci saranno anche sei piacentini: i deputati Pier Luigi Bersani (Leu), Tommaso Foti (FdI), Paola De Micheli (Pd) ed Elena Murelli (Lega), il senatore leghista Pietro Pisani (Lega) e il consigliere regionale del Carroccio Matteo Rancan, uno dei tre Grandi elettori dell’Emilia Romagna.

Il Presidente della Repubblica viene, infatti, eletto dal Parlamento in seduta comune, cioè dai 630 deputati e dai 321 senatori, integrati da 58 Grandi elettori scelti dai Consigli regionali. Ogni Regione ne nomina tre grandi (due della maggioranza e uno dell’opposizione), mentre la Valle d’Aosta solo uno.

Si vota a scrutinio segreto. Nelle prime tre votazioni serve il quorum qualificato dei due terzi del Parlamento in seduta comune: cioè 673 elettori su 1009. Dal quarto scrutinio è prevista la soglia della maggioranza assoluta: 505 elettori su 1009.

I presidenti Camera e Senato non partecipano al voto.

