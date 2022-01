Gragnano: scappa dopo l’incidente, arrestato nella notte dai carabinieri

Provoca un incidente a Gragnano e scappa ma viene rintracciato nel giro di poche ore. Intorno alle 23.30 di ieri sera, nei pressi di un distributore di carburanti, per cause da accertare un suv è entrato in collisione un’auto con a bordo due giovani che sono rimasti feriti. Subito dopo, l’uomo alla guida del suv ha abbandonato il mezzo e si è allontanato. Dopo alcune ore è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato. Tra le accuse di cui deve rispondere c’è l’omissione di soccorso.

