L’allarme-processi: “Nella nostra regione un Appello su tre finisce in prescrizione”

In Emilia Romagna un processo penale su tre in Appello si conclude con la prescrizione. Il presidente della Corte Oliviero Drigani parla senza mezzi termini di un’ecatombe. Ecco cosa scrive nella sua relazione letta sabato in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario: “Il numero di processi pendenti in Appello resta elevatissimo e continua a rappresentare indubbiamente uno degli snodi di maggiore criticità del sistema (e ne è un evidente sintomo l’ecatombe, che si verifica in detto grado di giudizio, di processi definiti con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione”.

Il 33,5% i processi penali in regione finise a causa della prescrizione, cioè perché è passato troppo tempo dai fatti che hanno fatto scattare la contestazione di un vero reato. Segno, in sostanza, che i processi penali durano troppo. Un dato che Drigani definisce “allarmante”.

