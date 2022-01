Vaccino agli over 70 oncologici: pubblicato studio del primario Cavanna

Con un lavoro di ricerca condotto da una equipe guidata dal primario di Oncologia ed Ematologia, Luigi Cavanna, Piacenza si pone all’avanguardia nello studio degli effetti della vaccinazione anti covid sui malati oncologici, in particolare sugli over 70, inizialmente esclusi dalla sperimentazione, ma maggiormente esposti a rischio di intubazione, ricovero in terapia intensiva o morte.

I risultati sono stati pubblicati qualche giorno fa sulla rivista Vaccines.