Castellana di Gropparello, branco di 13 lupi vicino alle case GUARDA IL VIDEO

Non sono più una sorpresa gli avvistamenti di animali selvatici vicino ai centri abitati, ma quando si tratta di un branco di tredici lupi tra i campi dietro casa, scatta subito la paura.

Nell’arco di poche ore sono arrivate diverse segnalazioni dei residenti che abitano tra le colline sopra Gropparello, tra la frazione di Castellana e località Costiola: un video ha immortalato un branco di lupi correre all’inseguimento di un gruppo di caprioli.

Tra i residenti aleggia preoccupazione, soprattutto nei confronti degli animali domestici per il rischio che vengano aggrediti.

La paura è data in particolare dal fatto che animali solitamente spaventati dall’uomo come i lupi si avvicinino sempre di più ai centri abitati. Negli ultimi mesi, infatti, sono stati diversi gli avvistamenti in Val Vezzeno, in particolare a Sariano e Gusano.

IL VIDEO DEI LUPI A CASTELLANA DI GROPPARELLO