Covid, nel Piacentino 530 studenti positivi nell’ultima settimana: 90 i focolai attivi

La Regione Emilia Romagna ha fatto il punto sulla situazione relativa alla diffusione del Covid all’interno delle scuole.

A Piacenza e provincia, nell’ultima settimana, gli studenti risultati positivi sono 530 su un totale di 12.865 tamponi molecolari e antigenici eseguiti. Ventitré, invece, i membri del personale scolastico rimasti contagiati su un totale di 1.757 tamponi eseguiti.

Le persone in quarantena in quanto contatti stretti di positivi sono 4.504: di queste, 424 sono studenti mentre 230 fanno parte del personale scolastico.

Al momento i focolai attivi all’interno delle scuole piacentine sono 90 (82 in più rispetto alla settimana precedente, quella dal 10 al 16 gennaio). Cento le classi attualmente in quarantena, 90 in più rispetto ai sette giorni precedenti: 49 riguardano la fascia dai 3 ai 6 anni (la più colpita dal diffondersi del virus), 34 riguardano gli alunni della scuola primaria, 9 studenti delle scuole secondarie di secondo grado e 6 quelle di primo grado, 2 il servizio educativo 0-3 anni.

Ammontano a 5.062 le persone della scuola in quarantena nell’ultima settimana, tra positivi e contatti stretti.

La Regione ha inoltre annunciato la disponibilità di iniziare a vaccinare a scuola, estendendo l’autotesting alla popolazione di età inferiore ai 5 anni che non può vaccinarsi.