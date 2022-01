Schianto tra un camion e due auto, vettura si ribalta e “salta” la corsia

Scontro in autostrada a Cadeo tra un camion e due auto, con una di queste che finisce nella corsia opposta di marcia: un pericoloso “salto” di carreggiata che avrebbe potuto provocare una tragedia e che invece, fortunatamente, si è risolta con tre persone ferite in maniera non grave ma diversi disagi e chilometri di coda in entrambe le direzioni. L’incidente si è verificato nel pomeriggio al chilometro 72 dell’autostrada A1. Ad essere coinvolti sono stati un camion e altre due vetture che procedevano da Fiorenzuola verso Piacenza. Nello schianto tra i tre mezzi, il camion si è messo di traverso con la motrice sulla carreggiata mentre un’auto si è ribaltata ed è addirittura finita nella corsia opposta, quella sud verso Bologna, superando la barriera in cemento. Subito sono scattati i soccorsi con i vigili del fuoco, ambulanze della Croce Bianca e polizia stradale: per fortuna, solo tre persone sono state condotte al pronto soccorso di Piacenza con ferite lievi. A causa dell’incidente si sono registrate lunghe code in entrambe le direzioni: sei chilometri quella in direzione sud, sette chilometri quella in direzione nord.

