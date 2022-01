Monica Dallavalle e l’amore per Podenzano attraverso la fotografia

Una grande passione per la fotografia e l’amore per Podenzano, paese in cui vive da 20 anni. Sono i due ingredienti che hanno portato Monica Dallavalle a realizzare le “Cartoline per Podenzano” attraverso le quali incornicia le fotografie scattate tra le vie e gli scorci del paese della Val Nure.

Monica è piacentina e si è trasferita a Podenzano vent’anni fa. Lavora in un’azienda e il tempo libero lo dedica a fotografare e a studiare l’arte della fotografia che ama da sempre, sin da quando era bambina. Da questa sua passione sono nate le “Cartoline da Podenzano”, immagini del paese incorniciate come fossero le cartoline cartacee, ma a differenza della tradizionali, queste sono digitali e sono “spedite” sui Social, in particolare Facebook e Instagram.

Con le “Cartoline da Podenzano”, Monica racconta il suo paese “che è bellissimo – dice – dalla campagna al Nure, dal castello di Altoè ai tantissimi paesaggi incontaminati che meritano di essere conosciuti, oltre a tutti gli eventi e i momenti che vengono promossi in paese”. L’intento di Monica è proprio quello di condividere il più possibile i suoi scatti per promuovere il paese che ama.

Monica Dallavalle è, inoltre, l’ideatrice del contest fotografico “Podenzano mon amour”, gestisce le pagine Instagram “Clickfor_Piacenza” (blog di immagini per la promozione del territorio piacentino, che in un anno è cresciuta da 1400 ad oltre 2500 followers) e “bnwfor_emiliaromagna”: pagina adornata da scatti in bianco e nero delle bellezze emiliano romagnole.