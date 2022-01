Sabato a Gropparello vaccinazioni anti Covid nell’ex asilo Gandolfi

Sono 250 vaccinazioni in meno di due mesi: è il risultato ottenuto dall’amministrazione comunale di Gropparello, in collaborazione con l’Azienda sanitaria locale, sommando le vaccinazioni effettuate in loco il 4 dicembre e lo scorso 8 gennaio, con le ottanta che verranno somministrate durante la mattinata di sabato 29 gennaio.

“Un servizio importante di cui siamo tanto orgogliosi” le parole di Gianluca Marchesini, responsabile del Cup gropparellese dove i residenti del comune di Gropparello sono accorsi per prenotare la dose.

L’hub vaccinale sarà allestito, come le scorse volte, nelle stanze dell’ex asilo Gandolfi, vicino a piazza Roma. Le dottoresse Cristina Genitori e Maristella Casana si occuperanno dell’anamnesi iniziale, mentre i vaccini verranno effettuati dai dottori Pierpaolo Gallini e Gaetano Cosentino. Nell’arco della mattinata sarà presente anche un equipaggio della Pubblica Assistenza Val Vezzeno. Inoltre, i dottori si sono resi disponibili a effettuare vaccinazioni a domicilio, per chi fosse impossibilitato a muoversi.

