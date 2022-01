Studente aggredito, due minorenni denunciati per lesioni aggravate

Sono stati entrambi denunciati per lesioni aggravate, due nordafricani minorenni accusati di aver picchiato un coetaneo piacentino davanti al liceo classico di Piacenza. Il giovane era caduto e aveva subito la frattura di un braccio. I due nordafricani erano poi stati identificati dalla polizia e denunciati per lesioni, uno dei due anche per porto abusivo di oggetto da offesa, in quanto avrebbe picchiato lo studente con un frangivetro da autobus. All’origine del pestaggio pare vi sia una ragazza contesa.

