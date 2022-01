Antiche fornaci di Ponte, avanti con il progetto di “eco-museo”. Servono 1,6 milioni

Il complesso monumentale delle antiche fornaci potrebbe diventare centro polifunzionale ed il territorio pontolliese un eco-museo. Il Comune intende proseguire nella riqualificazione dell’intera struttura, in cui dal 1910 al 1958 si produceva calce da costruzione, con la partecipazione al bando “Attrattività dei borghi storici” indetto dal ministero della cultura e legato al Pnrr, che prevede la distribuzione di contributi a fondo perduto fino a 1.600.000 euro.

L’obiettivo del progetto, che è in fase di studio e predisposizione, è quello di rendere il complesso delle Fornaci, insieme al borgo, un centro strategico del paese. Si prevede l’integrale ristrutturazione e recupero di tutto il plesso e l’attivazione di una serie di servizi che andranno dal settore culturale al sociale, turistico e commerciale ed enogastronomico, rendendo l’intero territorio di Ponte dell’Olio un “eco-museo”. Per la realizzazione del progetto si chiederà il contributo di 1.600.00 euro, la maggior parte dei quali sarà utilizzata per i lavori di recupero del complesso e la restante per l’attivazione di servizi ed attività in partnership con i soggetti aderenti.