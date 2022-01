Cisiano, auto sbanda e finisce contro il guard rail. Tre feriti in ospedale

Incidente nella tarda mattinata di giovedì 27 gennaio a Cisiano di Rivergaro, in Val Trebbia. Per cause da chiarire un’auto ha sbandato sulla Statale 45 ed è finita contro il guard rail. Tre persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono state condotte all’ospedale di Piacenza per le medicazioni del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

