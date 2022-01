“Corri con me”: giovani e sport contro le discriminazione di genere

Contro le discriminazioni è stato presentato “Corri con me”, il progetto rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra gli undici e i diciassette anni, che ha l’obiettivo di sensibilizzare il mondo giovanile riguardo l’importanza di un reciproco riconoscimento e rispetto tra i sessi, il superamento degli stereotipi di genere e la valorizzazione delle ragazze e delle donne in tutti i settori, anche quelli considerati tradizionalmente maschili.

Il progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna, a Piacenza si svolgerà sabato 7 maggio, tra le vie della città. Nel corso della conferenza è stato spiegato che “l’adesione avverrà tramite le società sportive o le scuole del territorio, attraverso il coordinamento degli allenatori e degli insegnanti di educazione fisica. Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di certificato medico per attività ludico-motoria.

L’evento sportivo prevede la creazione di gruppi formati dallo stesso numero di maschi e femmine che dovranno correre, insieme, lungo un percorso di quattro chilometri che si svilupperà nel centro di Piacenza. La partenza è prevista da Piazza Cavalli, poi via Sant’Antonino, piazza Sant’Antonino, via Giordani, Pubblico passeggio direzione Stradone Farnese, giro di boa nel sottomura di via IV Novembre, via Alberici, ancora Pubblico Passeggio, Corso Vittorio Emanuele e ritorno a Piazza Cavalli.

All’arrivo verranno consegnate targhe di partecipazione e buoni per l’acquisto di materiale sportivo. Le iscrizioni saranno gratuite e verranno effettuate attraverso la compilazione di un apposito modulo e dovranno essere accompagnate dal certificato medico per l’idoneità sportiva. A tutti i partecipanti verrà consegnato un pettorale appositamente ideato.

La madrina del progetto “Corri con me” sarà Claudia Salvarani, campionessa Italiana di atletica leggera. Prima della corsa tra le vie del centro si terranno incontri di sensibilizzazione contro gli stereotipi di genere con esperti e rappresentanti del mondo dello sport.