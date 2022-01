Cortemaggiore, una lite all’origine delle macchie di sangue davanti alla scuola

Il mistero delle macchie di sangue trovate domenica sugli scalini e all’ingresso delle scuole elementari di Cortemaggiore è stato risolto. Per fortuna nulla di particolarmente grave e nessuna aggressione che potesse preannunciare un pericolo per la comunità. Il sangue sparso sul pavimento deriva da una lite tra due amici, di circa vent’anni, degenerata in qualche spinta e, purtroppo anche con un pugno arrivato a segno sul setto nasale. I due litiganti, alla vista del sangue e comprendendo che la lite, probabilmente scaturita per futili motivi, aveva oltrepassato il segno, hanno smesso di litigare e, anzi, l’aggressore ha cercato di aiutare l’amico, prestandogli le prime cure e accompagnandolo a casa. L’ipotesi dunque più probabile, quella pensata da subito, si è rivelata corretta.

