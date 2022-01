“Mio nonno patì la fame e il freddo ma dopo due anni riuscì a evadere”

Una volta tornati dai lager, molti non ne hanno più voluto parlare. Hanno cercato di voltare pagina. E probabilmente lo hanno fatto. Oggi Riziero Latronico, Claudio Faimali, Alessandro Repetti e Luigi Merlini non ci sono più: ma il loro passato da deportati e internati nei campi di concentramento tedeschi viene premiato con una medaglia d’onore consegnata in memoria dal prefetto Daniela Lupo. La cerimonia si svolge in occasione della Giornata della Memoria, in Prefettura con un limitato numero di presenze in ottemperanza alle norme anti-covid.

A ricevere le medaglie saranno i familiari degli ex internati: Carmine Latronico interverrà per il padre Riziero, nato nel 1913 a Eboli, vicino a Salerno e fatto prigioniero nel Pavese per poi essere portato in Germania il 18 novembre 1943. “Non sappiamo di preciso in che campo fosse – spiega il nipote Enzo – perché il nonno è sempre stato molto restio a raccontare quel periodo: sappiamo però della fame e del freddo che patì. Mio nonno poi riuscì a evadere l’8 marzo del 1945, ma fu trattenuto dalle truppe alleate fino al 9 settembre. Tornato a casa, nei primi anni Sessanta si trasferì a Piacenza e qui infatti è morto nel 2000”.

La medaglia in onore di Claudio Faimali invece, nato a Lusurasco di Alseno nel 1920 dove è deceduto nel 1998, sarà ritirata dal nipote Giovanni: Faimali era un militare nel reparto Guardia alla Frontiera a Fiume, dove fu catturato il 10 settembre 1943 e deportato nel campo di concentramento di Lukenwalde e poi nel campo di concentramento di Witemberge in Germania, dove rimase fino al 22 aprile 1945. Rientrato in Italia a piedi il 25 maggio, venne riconosciuto a fatica dalla sua famiglia.