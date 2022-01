“Paesaggi della memoria”: in rete il calendario degli eventi nel Piacentino

In occasione del Giorno della memoria è stato attivato in rete il “Calendario della memoria” che riassume i principali avvenimenti della lotta di liberazione e dell’Olocausto in Italia e anche nel Piacentino. L’iniziativa è nata per opera di diversi musei italiani che costituiscono la rete dei “Paesaggi della memoria” di cui fa parte anche il museo della resistenza di Sperongia, che è stato parte attiva di questo progetto segnalando nel “Calendario” avvenimenti accaduti nel Piacentino durante quel buio periodo.

La pagina del “Calendario della memoria” è visibile sul sito www.paesaggidellamemoria.it, consultabile dal 27 gennaio 2022. Vi sono esposte espone alcune tra le più significative vicende riconducibili alla storia del fascismo e dell’antifascismo, delle persecuzioni razziali e della deportazione, della seconda guerra mondiale, della resistenza e della liberazione, accadute nei luoghi di memoria e documentate nei musei che, insieme, costituiscono la rete dei “Paesaggi della memoria”.