Polizia locale Alta Valnure, dalla strada ai cani vaganti: in un anno 195 multe, 22 verbali

In un anno, dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la polizia locale dell’Alta Valnure ha effettuato 5.143 ore in numerose attività. Quella preponderante è l’attività d’ufficio e gestione delle attività amministrative, cui segue quella che riguarda il territorio e la prossimità, la formazione ed aggiornamenti (principalmente per i nuovi agenti Valentina Poggioli e Alfredo Stefani, assunti nel 2020) e le attività relative al codice della strada.

L’organico si compone di tre operatori: il responsabile del servizio, l’agente scelto Alberto Barzan e gli agenti Valentina Poggioli e Alfredo Stefani che suddividono l’attività tra i quattro comuni dell’Unione Alta Valnure (Ponte dell’Olio, Bettola, Farini e Ferriere).

Le pratiche anagrafiche sui quattro Comuni sono state 297, 195 i verbali di violazioni alle norme del Codice della Strada (di cui 123 per Ponte dell’Olio, 69 per Bettola e 3 per Ferriere); 73 atti di polizia giudiziaria (62 a Ponte dell’Olio, 8 a Bettola, 2 a Ferriere, 1 a Farini), 3 rilevazioni di incidenti stradali a Ponte dell’Olio di cui 1 con esito mortale; 22 verbali per violazioni diverse dal Codice della strada, di cui 21 a Ponte dell’Olio per cani vaganti, abbandono rifiuti e normativa igiene ed ambiente e 1 a Bettola per cane vagante.

Nonostante il numero esiguo di agenti, la polizia locale dell’Alta Valnure è sempre più strutturata. A breve avrà una nuova sede operativa a Pontedellolio con la centrale radio e l’unificazione del sistema di videosorveglianza. Arriveranno anche le dash cam, telecamere che saranno posizionate sul veicolo di ordinanza, e le fototrappole per monitorare le aree oggetto di abbandono rifiuti.