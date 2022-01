Saldi fiacchi a Fiorenzuola, i commercianti: “Servono idee di rilancio del centro”

Siamo giunti ormai alla fine di questo gelido gennaio e i commercianti dei negozi del centro di Fiorenzuola, hanno iniziato a fare un primo bilancio sui saldi; incominciati a livello regionale il 5 di questo mese, un po’ presto a detta dei negozianti della città, che hanno infatti preferito aprire le porte ai clienti per le vendite a prezzi d’occasione con qualche giorno di ritardo.

Sulle vetrine dei negozi, attraenti gli annunci sui tagli prezzi, con percentuali che vanno dal 20 al 50 per cento, gli sconti fanno gola ai passanti, che tra una commissione e l’atra vedono il portafoglio farsi sempre più “magro”, a causa dei rincari delle bollette e delle spese sempre più frequenti nelle farmacie, dove si fanno lunghe file per acquistare mascherine e test rapidi per il Covid. Gli abitanti di Fiorenzuola comunque, non hanno rinunciato a concedersi un momento per sé, prendendosi una pausa dalle contingenze quotidiane per farsi qualche regalo e nel frattempo, perché no, scambiare qualche chiacchiera con i negozianti, il pigro acquisto on line piace, ma l’accoglienza, il dialogo col commesso, contribuisce a migliorare i “fiacchi” umori.

“I capi che vendiamo cercano di rispecchiare lo stile di vita delle persone – ha detto un commerciante di un negozio di abbigliamento del centro – per le donne abiti casual, sportivi, maglie over e giacche dai tagli maschili, pochi lustrini e paillettes; raro l’acquisto per gli eventi, che da due anni a questa parte, a causa della pandemia mancano, le donne acquistano vestiti che non sono più indicativi della sera o del giorno, acquistano abiti per essere comode e dinamiche in ogni momento della giornata.”

I negozianti di Fiorenzuola, sentinelle degli umori e del clima tra abitanti della città, non hanno potuto fare a meno di riscontrare un calo nel numero delle persone a passeggio per le strade del centro, ma nonostante questo è con dedizione che quotidianamente si mettono in gioco con la loro creatività.

I commercianti, in linea con quanto ha espresso il presidente dell’associazione commercianti di Fiorenzuola Riccardo Salvi, ipotizzano che il calo del pubblico a passeggio per il centro sia da attribuire all’incertezza sul rincaro delle bollette di gas e luce, che le famiglie aspettano di inserire nel quadro di spese famigliari nei prossimi giorni e alla situazione dei contagi, che in questo mese ha costretto in casa molti cittadini di Fiorenzuola.

C’è chi, tra le cause sopra citate, ipotizza anche la diminuzione dei servizi a Fiorenzuola: “Alcuni nostri clienti arrivano in negozio perché sono di passaggio, magari di ritorno da commissioni varie, se i servizi calano o rallentano a causa delle lunghe file, il tempo da riservare allo shopping si riduce”.

Tante le proposte dei negozi per migliorare sempre di più centro, fra queste c’è chi propone un’isola pedonale ben strutturata: “Le macchine parcheggiate davanti alle vetrine non contribuiscono a rendere accogliete il nostro centro, che avrebbe un grande potenziale, difficoltoso per famiglie con passeggini o per i disabili passare davanti alle vetrine. La presenza delle auto ci impedisce anche di allestire l’ingresso, mettendo qualche fioriera, funghi riscaldanti, qualche decorazione per mettere in comunicazione l’interno del negozio con lo spazio esterno, creando così apertura verso il pubblico di passaggio”.

Ben espressa questa volontà di comunicare e di dialogare con lo spazio esterno da parte di una commerciante, che avendo l’attività in un via pedonale poco lontana dal corso, ha potuto posizionare due sedie appena fuori dalla vetrina, rievocando la memoria del tradizionale “filò”, due semplici sedie che gridano dialogo e inclusività offline.

Tra le proposte dei negozianti arrivano idee dal sapore green: “Più fioriere per un centro sempre più verde, per rendere più accogliente e invitante il nostro corso, mancano anche più iniziative che possano incentivare la passeggiata, ma prima ancora degli eventi, occorre predisporre uno spazio pedonale e adatto alla passeggiata”.