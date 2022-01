A Fiorenzuola sarà un altro carnevale senza la Zobia. Ipotesi maggio

Il 2022 sarà il secondo anno di carnevale senza la Zobia, storico teatro di strada fiorenzuolano, la cui storia affonda nei secoli del medioevo. La Zobia doveva essere il 26 e 27 febbraio ma ormai è chiaro a tutti gli zobiari che l’appuntamento salterà: non ci sono le condizioni per ritrovarsi, preparare i carri, i carretti, le scenette. Febbraio ormai è alle porte e realizzare gli assembramenti non sarà certamente possibile.

Ma non tutto pare perduto. L’ipotesi è di spostare la zobia nel mese di maggio, come ci conferma l’assessore alla cultura Massimiliano Morganti: “Già quando è stato prolungato lo stato di emergenza a livello nazionale, avevamo pensato insieme al Comitato zobia e ai vari rappresentanti dei carri, di spostare il nostro tradizionale carnevale”.

Tutti i particolari domani sul quotidiano Libertà nell’articolo di Donata Meneghelli