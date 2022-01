Guardia di finanza alla ricerca di 15 tenenti in servizio permanente: il concorso

La guardia di finanza di Piacenza ha indetto un concorso, per titoli ed esami, con l’obiettivo di reclutare 15 tenenti in servizio permanente effettivo nel “ruolo tecnico-logistico amministrativo” del Corpo. Tali posti sono ripartiti tra le seguenti specialità: tre posti per amministrazione, uno per per commissariato, quattro per telematica, tre per infrastrutture, uno per motorizzazione-settore navale e tre per sanità.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di età non superiore ai 32 anni e in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, di lauree magistrali/specialistiche attinenti alle specialità la quale si concorre. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro le 12.00 del 17 febbraio 2022. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo al seguente indirizzo, dove è possibile acquisire ulteriori informazioni.

I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata (Pec), dopo essersi registrati al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al modulo di compilazione della domanda di partecipazione.