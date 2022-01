L’app di Libertà Digital si aggiorna: leggere non è mai stato così comodo

Il fascino di sfogliare il giornale, la comodità di farlo con una interfaccia personalizzata e adattata allo strumento che si sta utilizzando. Libertà Digital si rinnova con un vestito realizzato su misura dei lettori, aggiungendo nuove funzionalità e migliorando il proprio servizio.

Una lettura semplificata

Il nuovo sito (digital.liberta.it) e le applicazioni aggiornate propongono come in precedenza la copia digitale del giornale, da sfogliare pagina per pagina. A fianco di questa modalità tradizionale se ne aggiunge un’altra. Invece di zoomare e ingrandire le pagine ora è sufficiente cliccare o premere con il dito sull’articolo di proprio interesse. La nuova piattaforma mostra così l’articolo in formato testuale, adattato al proprio schermo (proprio come se stessimo leggendo un sito internet). Un’esperienza di lettura più immediata, piacevole e comoda.

L’interfaccia mobile

L’interfaccia è ricca di pulsanti con diverse funzioni. Nella parte superiore, da sinistra, è possibile stampare l’articolo, ridurre o aumentare la dimensione dei caratteri e attivare la lettura automatica. Nella parte inferiore, sempre da sinistra, il pulsante per tornare alla visione tradizionale e le frecce con cui passare all’articolo precedente o successivo. Premendo l’elenco puntato al centro si visualizza l’indice dell’edizione

Caratteri personalizzabili

Attivando le icone presenti nella schermata si può ingrandire o rimpicciolire la dimensione dei caratteri, oppure attivare la lettura automatica: una voce si occuperà di leggere l’articolo al posto vostro.

L’indice delle sezioni

Anche la navigazione tra le pagine è stata perfezionata. Per passare da una sezione all’altra del quotidiano non è più necessario scorrere le pagine una per una. La nuova applicazione fornisce infatti un vero e proprio indice dell’edizione del giorno: si può passare dallo sport alla cronaca cittadina e tornare alle lettere dei lettori immediatamente, accedendo al menù offerto dall’applicazione.

Modalità per ipovedenti

Con il nuovo aggiornamento la piattaforma è stata inoltre resa compatibile con le funzionalità dei dispositivi destinate agli ipovedenti. Per chi utilizza l’applicazione da smartphone, il nuovo lettore si integrerà automaticamente con il menù “accessibilità”.

Chi invece legge da computer tramite il proprio programma (come Google Chrome o Microsoft Edge, ad esempio) può premere contemporaneamente i tasti “Alt” e “T”, aprendo così il menù per l’accessibilità facilitata (raggiungibile anche tramite l’icona “Edicola”).

Lettura automatica

Tra le novità introdotte dal nuovo aggiornamento vi è anche la lettura automatica. Accanto all’articolo in formato testuale appare un’icona che rappresenta un altoparlante. Azionando questa funzione una voce leggerà per voi l’articolo in maniera automatica. Sarà quindi possibile ascoltare gli articoli di Libertà mentre ci si prepara la colazione oppure si è in attesa dell’arrivo dell’autobus.

La piattaforma è già attiva

La nuova piattaforma per consultare la copia digitale di Libertà è già in funzione. Per chi utilizza il computer l’indirizzo è “digital.liberta.it” (Il vecchio indirizzo “libertaonline.it” non è più attivo).

Per chi invece legge dal proprio smartphone: nel caso di iPhone e iPad è sufficiente aggiornare l’applicazione di Libertà solitamente utilizzata, con Android è invece necessario scaricare la nuova applicazione già disponibile sul Play Store (basterà cercare “Libertà Digital”).

Inserire la nuova password

L’applicazione si rinnova ed è quindi necessario inserire una nuova password di accesso per poter continuare ad utilizzare e non perdersi neanche una notizia.

A partire dall’edizione di martedì 1° febbraio gli abbonati potranno accedere utilizzando il proprio indirizzo email, al quale verranno spedite le istruzioni per impostare la nuova password.