Rigenerazione urbana, Ponte dell’olio, Vigolzone e Rivergaro uniscono le forze

I Comuni di Ponte dell’olio, Vigolzone e Rivergaro parteciperanno in modo congiunto al bando sulla rigenerazione urbana 2022 del Ministero dell’Interno per migliorare la qualità del decoro urbano e le aree pubbliche. La possibilità è data per i Comuni sotto i 15mila abitanti che, in forma associata, hanno una popolazione di oltre 15mila abitanti. Così Ponte dell’olio (Comune capofila), Vigolzone e Rivergaro hanno firmato l’accordo per la partecipazione congiunta. Entro il 30 marzo 2022 presenteranno un progetto complessivo dell’importo di 3milioni di euro. Ciascun Comune quindi potrebbe portare a casa 1milione di euro, una somma che darà la possibilità di mettere in campo interventi per ridare vita o riqualificare zone verdi del paese e quindi migliorare la qualità del tessuto sociale ed ambientale. Ponte dell’olio, per esempio, intende puntare sui giardini di via Veneto, ma si valuteranno anche elementi accessori che possano essere coordinati con la progettualità generale, oltre a dare attenzione agli ingressi nelle frazioni. Vigolzone, da parte sua, prevede interventi sui parchi e le aree verdi delle frazioni e del capoluogo, oltre a ridare vita a spazi che erano molto frequentati in passato ed ora non esistono più, come il vecchio parco giochi tra via Castignoli e via della Libertà. Lo scopo comune è quello di rendere ancora più belli i paesi, appetibili e capaci di stupire al primo impatto visivo per chi viene da fuori, oltre che renderli luoghi sempre più vivibili per le future generazioni.

