Giocattoli e pezzi da collezione: mille visitatori per la mostra a Piacenza Expo

C’è chi per una puffetta in plastica alta una manciata di centimetri è disposto a pagare oltre cento euro. È la febbre dei collezionisti che, arrivando anche da molto lontano, hanno potuto togliersi tanti sfizi visitando la mostra mercato del giocattolo antico, allestita a Piacenza Expo.

Bambole di porcellana e in panno Lenci, automi in latta, trenini e macchinine, soldatini e album delle figurine; e poi l’immancabile Lego e la frequentatissima area del subbuteo.

“Siamo molto contenti del risultato di questa iniziativa – commenta l’organizzatore Antonello Caruso – oltre mille visitatori e una cinquantina gli stand coinvolti. Il prossimo 27 marzo porteremo lo stesso format a Borgo Faxhall”.