“Più esercitazioni per Ector”: l’area recintata di via XXIV Maggio alla polizia locale

Il Comune di Piacenza ha individuato un’area per l’addestramento di Ector, il pastore tedesco in dotazione alla polizia municipale. A richiedere uno spazio ad hoc per l’unità cinofila è stato il comandante Mirko Mussi: via libera, dunque, alla concessione per due anni del terreno recintato in via XXIV Maggio (di proprietà di Ireti Spa), lasciato libero dall’associazione “La Lupa” che si è trasferita altrove. “Si ringrazia la società per aver messo a disposizione in comodato d’uso gratuito il giardino nei pressi di Spazio 2 – commenta l’assessore alla sicurezza Luca Zandonella – così da migliorare ulteriormente l’operatività dell’unità cinofila”.

Finora, il cane della polizia municipale è stato al centro di numerose polemiche per lo scarso utilizzo. Il comandante Mussi è intenzionato a rilanciarne l’attività.