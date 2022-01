Spiderman e gli operatori clown per i vaccini ai bambini, ma poche adesioni

Continua a zoppicare la campagna vaccinale tra i giovani piacentini. La conferma è arrivata anche dalla bassa adesione all’open day di oggi a Piacenza Expo. In particolare, alla mattina (5-11 anni) si è presentata una quarantina di bambini, non migliorando di molto una statistica che vede vaccinato meno del 30% dei potenziali destinatari.

Chi si è presentato, si è anche divertito, grazie alla presenza dell’Uomo Ragno e degli operatori-clown della Croce Rossa. Per tutti, dopo aver ricevuto la dose, diploma di coraggio.

Al pomeriggio, vaccinazione libera per i ragazzi dai 12 ai 19 anni.

