Discoteche riaprono il 10 febbraio: mascherine all’aperto per 10 giorni

Saranno prorogati per altri dieci giorni l’obbligo di mascherine all’aperto e la chiusura delle discoteche. E’ l’intesa raggiunta nella seduta di oggi, 31 gennaio, dal Consiglio dei Ministri in merito alla pandemia da Covid. Il Governo interviene sulle misure in scadenza oggi e decide di rinnovare l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto.

MASCHERINE – Indossare le mascherine all’aperto resta obbligatorio solo fino al 10 febbraio. Viene prorogato il provvedimento entrato in vigore a partire dal 24 dicembre, ma solo per 10 giorni.

DISCOTECHE – Scade oggi anche l’obbligo di chiusura per le discoteche, disposto sotto Natale quando il contagio correva. I locali potranno riaprire il 10 febbraio.

Il presidente del Consiglio Draghi ha annunciato un nuovo Cdm mercoledì dedicato al Pnrr: 45 target per 24 miliardi.

Intanto scattano domani, martedì 1° febbraio, le nuove norme introdotte dal Governo per arginare la diffusione della pandemia Covid.