Le “sentinelle” del degrado trovano di tutto camminando lungo l’Arda a Fiorenzuola

Allarme rifiuti sull’Arda. A lanciarlo sono due “sentinelle” del degrado a Fiorenzuola: Ernesto Barbieri e la moglie Maura Aliani. Camminatori da sempre e tra i fondatori del gruppo podistico Millepiedi, percorrono almeno una volta alla settimana le sponde del torrente. Ma oltre alla bellezza della natura, sempre più spesso incontrano cumuli di plastica, bottiglie di vetro, vestiti, resti di bivacchi. “Il greto è tutto costellato di mucchi di rifiuti, uno scempio”, dice Barbieri, che con la moglie sovente si ferma a raccogliere i rifiuti altrui, con grande senso civico. Ma purtroppo non basta. “In passato abbiamo fatto spesso anche con associazioni e Comune la raccolta lungo il greto: Puliamo l’Arda. E’ ora di riproporre una giornata di quel tipo. Speriamo solo che gli incivili prima o poi comprendano che ambiente e paesaggio non si possono violare continuamente in questo modo”.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà