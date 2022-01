Muradolo, festeggiati i 111 anni di Ida Frazzon: è l’ottava persona più longeva d’Italia

E’ la persona più longeva della nostra provincia e l’ottava nella classifica nazionale dei super centenari. Ida Frazzon ha festeggiato ieri i suoi 111 anni.

La nonna di Muradolo, classe 1911, originaria di Rovigo, è stata festeggiata, con tutte le attenzioni anti-contagio, da parenti, amici, dal sindaco di Caorso, Roberta Battaglia, dal vicesindaco Stefano Gandolfi e dal sacerdote di Muradolo, don Jean de Dieu Ilunga Mbayo.

“Compatibilmente con l’età, sta ancora abbastanza bene. Venerdì scorso ha fatto la terza dose di vaccino e non ha avuto alcun problema”, dice il figli, che la raggiungono quotidianamente nella casa in cui vive con una badante.

“Quando ci fu l’influenza spagnola, tra il 1918 e il 1920, – spiega il figlio – lei non si è ammalata. Non fu toccata nemmeno dall’influenza asiatica che si scatenò tra il 1957 e il 1960. Siamo tutti convinti invece che abbia contratto il Covid, assieme a me, all’inizio della pandemia, le prime settimane del febbraio 2020, quando ancora non era mondialmente riconosciuta. E’ stata poco bene ma l’ha superata. Non ha più avuti problemi di salute da allora”.