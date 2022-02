Castel San Giovanni, demolita la porcilaia. Al suo posto due capannoni del polo logistico

La porcilaia di strada del Colombarone a Castel San Giovanni non esiste più. I vecchi, e in alcuni casi fatiscenti, fabbricati che ancora ospitavano un allevamento di maiali, a pochi passi di distanza dai capannoni dell’adiacente polo logistico, sono stati demoliti. Al loro posto sorgeranno altri due capannoni con cui il polo logistico castellano completerà la sua massima capacità espansiva. L’allevamento suinicolo era l’ultimo scampolo di quella che era la precedente vocazione dell’area, prima che venisse riconvertita, da un ventennio a questa parte, per ospitare il parco logistico. Oltre all’area dell’ex porcilaia e a parte un fabbricato di 10 mila metri quadrati che sta per essere completato a sud della ferrovia, il polo non potrà più estendersi.

