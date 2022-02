Contagi calano del 6%, ma più decessi. Dimezzati gli interventi delle Usca

CONTAGI – La curva dei contagi da Covid-19 è in discesa nella provincia di Piacenza dove nell’ultima settimana, dal 24 al 30 gennaio, si è registrata una variazione del -6,13% di nuovi positivi per 100mila abitanti (1.8159). I nuovi casi sono 5.156 contro gli oltre 7mila registrati a inizio gennaio. Un calo però inferiore rispetto a quello registrato in Emilia-Romagna (-15,3%), in Lombardia (-17,7%) e a livello nazionale (-29,2%). Sono questi i principali dati elaborati dall’Ausl di Piacenza e presentati nel corso del consueto appuntamento settimanale con il direttore generale Luca Baldino: “Siamo in discesa anche se non velocemente come si sperava, ma entro la fine di febbraio dovremmo avere numeri più bassi rispetto ad oggi – commenta Baldino. Prosegue la nostra battaglia per convincere gli indecisi a vaccinarsi”.

FASCE DI ETA’ – La fascia di età più colpita è quella dagli 0-18 anni (3.869) seguita da 19-40 (2.061), 41-64 (1.546), 65-79 (678) e gli ultra 80enni (826). Si registra un boom di diffusione soprattutto in età scolare nella fascia tra i 6 e 10 anni con 5.474 casi. Le persone attualmente in isolamento sono 9.434.

RICOVERI E DECESSI – Si è abbassata la media giornaliera di accessi al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza: 16. Il numero di ricoveri resta alto: 200 pazienti colpiti dal virus. Diminuiscono i ricoveri in Terapia intensiva, aumentano purtroppo i decessi: 19 in una settimana. Tra questi due vittime sotto i 70 anni, entrambe non vaccinate, e un 91 che aveva completato il ciclo delle tre dosi ma era affetto da alcune patologie.

FOCOLAI NELLE CRA – I contagi nelle Cra non accennano a diminuire: oltre 120 anche nella settimana che si è appena chiusa, per fortuna con un solo caso grave.

ATTIVITA’ DELLE USCA – Sono quasi mille le segnalazioni e prese in carico dei casi di Covid da parte delle Usca, Unità speciali che operano a domicilio, un numero nettamente inferiore rispetto agli interventi durante le due settimane di picco che si sono registrate tra fine dicembre e inizio gennaio (oltre 2.700).

QUARANTENE- Le persone in quarantena sono complessivamente 9.434, di cui 7.687 positive al Covid.