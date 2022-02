Green pass, piacentini ligi al dovere, ma non tutti: “Non mi interessa, non lo controllo”

L’obbligo scattato oggi di esibire il green pass quasi ovunque per accedere alla maggior parte di negozi e uffici – a esclusione solamente di ciò che è considerato di prima necessità – sembra essere stato accettato di buon grado da clienti e da negozianti.

Una norma introdotta dal Governo per contrastare la diffusione del Covid, e che rischiava di sollevare polemiche. Per ora, dopo un rapido giro di consultazioni, non sembra sia così. Quasi tutti favorevoli – o meglio, rassegnati con senso civico – sia i clienti che gli esercenti. Tranne qualche caso.

Oggi sono scattate anche le nuove regole sulla durata e utilizzo del green pass e rischio sanzioni per gli over 50 che ancora non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino. Dal 15 febbraio entra in vigore l’obbligo del Super green pass (che si ottiene tramite vaccinazione o per guarigione) per tutti i lavoratori. Chi verrà sorpreso senza il certificato rischia una multa che varia dai 600 ai 1.500 euro. Chi, invece, non presenterà la documentazione sarà considerato assente ingiustificato con la sospensione dello stipendio, ma mantenendo comunque il lavoro.