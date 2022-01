“Il viaggio”: alla Caritas di via Giordani dal 5 febbraio la mostra di Ferrari

“Il viaggio” è il titolo conferito alla mostra realizzata da Luigi Ferrari, visitabile dal 5 febbraio al 5 marzo al centro Caritas “Il Samaritano” di via Giordani 12. Ferrari, rappresentante di Amnesty International Piacenza, si è avvalso della tecnica incisoria attraverso un processo del tutto particolare, per sviluppare un racconto per immagini che si apre al dramma dei migranti: in cammino, verso un nuovo esodo dove un orizzonte di persone sembra procedere passo dopo passo verso una meta ignota, un posto in cui vivere dove poter ricominciare a esistere davvero.

I pannelli con le incisioni saranno accompagnati da attività esperienziali, da stimoli sonori o visivi, che permetteranno momenti di riflessione e, nella parte conclusiva, di dare voce alle sensazioni ed emozioni dei visitatori. “Parla delle traversie che subiscono i migranti per andare in un posto sicuro, le torture, gli imprigionamenti, l’attraversamento del mare e i naufragi, poi i respingimenti, i muri, i fili spinati – ha spiegato l’autore – alla fine di tutto questo c’è però la possibilità che arrivino all’integrazione e a una nuova vita, è questo il viaggio che racconto. Di fronte a queste incisioni si possono approfondire queste tematiche, la cosa particolare è che sono fatte con materiale povero come ferro, linoleum, plastica, che cerca di esaltare le imperfezioni e dare appunto l’idea di queste traversie”.

Il presidente di Caritas Mario Idda ha evidenziato che “la mostra è un percorso che abbiamo voluto realizzare con il nostro gruppo promozione Mondialità, Emergenze e Giovani, e sarà un’esperienza per tutta la cittadinanza”. Saranno appunto coinvolti gli studenti e i ragazzi delle parrocchie, che potranno ammirare le incisioni di Ferrari. Il volantino della mostra, come ha spiegato Francesca Volta, docente del Don Orione, “è stato ideato dai nostri studenti, che realizzeranno anche delle poesie ispirate alla rassegna”. La mostra è visitabile lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00, sabato dalle 10.00 alle 12.00, dalle 14.30 alle 16.30 e dalle 17.00 alle 19.00, domenica invece dalle 15.00 alle 17.00 e dalle 17.30 alle 19.30. La prenotazione è obbligatoria e bisogna inoltrarla all’indirizzo mail a [email protected], l’accesso sarà consentito solo con il Green Pass rafforzato.