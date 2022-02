Ruba al supermercato, inseguito e fermato da tre allievi della Scuola di polizia

Tre allievi agenti della Scuola di polizia di viale Malta hanno inseguito e bloccato un ladro che era uscito da un supermercato senza pagare generi alimentari, un compressore e uno spazzolino elettrico.

È accaduto venerdì sera: i tre si trovavano per caso all’esterno del negozio e hanno visto l’uomo allontanarsi. Lo hanno quindi brevemente inseguito, fino a quando non si è fermato e ha consegnato la merce sottratta. Nel frattempo, sul posto è giunta una Volante. Il ladro è stato denunciato a piede libero per furto aggravato.

