Sostegni governativi al settore della moda, Brugnoli: “E’ la giusta direzione”

Parla di “un primo passo nella giusta direzione” Gianluca Brugnoli, presidente di Federmoda Piacenza. La “giusta direzione” per Brugnoli è quella seguita dal decreto sostegni ter dello scorso 27 gennaio 2022 “che contiene – spiega il piacentino – pur nell’esiguità delle risorse, importanti e nuovi segnali di attenzione al settore della moda in risposta alle richieste avanzate dalla stessa Federmoda e da Confcommercio Italia per voce del presidente Carlo Sangalli”.

Dopo tanti mesi di lacrime e sangue dunque un po’ di speranza appare all’orizzonte: “accogliamo con soddisfazione il cambio di rotta del governo nei confronti di un settore strategico per l’economia italiana e vigileremo affinché l’impegno delle istituzioni non si limiti a un intervento una tantum – assicura Brugnoli – a oggi si tratta del primo vero e concreto intervento di sostegno al nostro settore, un comparto vitale in termini di volumi di lavoro, dato che Federmoda Italia raggruppa oltre 30mila imprese commerciali piccole e medie associate nell’ambito di Confcommercio Imprese per l’Italia, ma anche e soprattutto perché rappresenta e tiene in vita una delle nostre eccellenze nel mondo, quella della moda e dello stile italiano”.