Terza dose: mancano oltre 50mila cittadini. Tutti i sabati Open day per i bambini

Restano oltre 50mila piacentini “indecisi” da convincere per la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid. “Alla luce del calo di contagi e di una situazione in miglioramento, si entra in una nuova fase” – spiega il direttore generale di Ausl Piacenza Luca Baldino nel corso del consueto bollettino settimanale sull’andamento della pandemia nella provincia di Piacenza. In due mesi, dal 1° dicembre 2021 al 30 gennaio 2022 sono state effettuate 149.265 somministrazioni della dose booster. Restano indietro 52.657 cittadini, a cui si aggiungono 12.679 persone non vaccinabili ad oggi per positività al virus e 23.754 con ciclo completo (due dosi) da meno di quattro mesi.

“Oggi si effettuano 17mila vaccinazioni alla settimana – spiega Baldino – abbiamo una copertura molto alta. Anche nella fascia di età 50-59 hanno completato il ciclo delle due dosi oltre il 90% degli assistiti. Nei prossimi giorni contiamo dunque di ridurre le attività negli hub di città e provincia. Resteranno tutti aperti, ma con sedute concentrate in alcuni giorni della settimana. Il personale che si “libera” verrà impiegato per riaprire gli ambulatori di prossimità con la possibilità per i cittadini di accedere liberamente. A partire dal 5 febbraio e ogni sabato sono previsti Open Day dalle 14.30 alle 19.30 per la fascia pediatrica.

