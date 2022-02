Levante: assoluzione dal reato di truffa per i carabinieri Orlando ed Esposito

Assolto perché il fatto non sussiste dal reato di truffa in concorso il maresciallo Marco Orlando e prosciolto l’appuntato dei carabinieri Angelo Esposito dal reato di truffa. La posizione dei due militari in forza alla caserma Levante è stata vagliata l’altro giorno dal tribunale militare di Verona, il reato per Orlando era quello di aver falsificato un ordine di servizio individuando ore svolte dall’Esposito, ore che non sarebbero però state svolte. Il tribunale di Verona ha però sollevato i due da ogni accusa.

Per altri analoghi reati che vedono coinvolti sempre Esposito e altri carabinieri della caserma Levante, l’avvocato difensore di Esposito ha eccepito un conflitto di competenze fra il tribunale di Piacenza e quello militare di Verona trovatisi a giudicare gli stessi imputati per medesimi reati, l’eccezione è stata trasmessa dal giudice della procura militare di Verona che l’ha “girata” alla Cassazione la quale il prossimo aprile dovrà stabilire se per questi reati procederà Verona o Piacenza.