“Liberate studenti e famiglie dalle quarantene”. Centinaia di firme nella petizione

Il titolo è eloquente: “Liberate le famiglie”. Da cosa? Dalle infinite quarantene e isolamenti fiduciari che bloccano a casa bambini e genitori negativi al Covid, ma in contatto con un positivo. Che fanno sì che in un mese di scuola uno studente arrivi a frequentarla solo tre giorni. Che creano non pochi problemi sul lavoro a mamma e papà, non più in grado di coniugare i tempi di casa e lavoro. Nasce da qui la petizione “Liberate le famiglie”, lanciata dalla piacentina Maria Invernici sulla piattaforma Change.org che in un giorno ha raccolto 355 firme.

“Questa petizione nasce dal grido di aiuto che le famiglie italiane vogliono far sentire in tutto il Paese per mettere in luce il dramma che stanno vivendo a causa delle continue disposizioni di isolamento fiduciario, segnalate dagli istituti scolastici e disposte dalle Ausl locali, a seguito di positività Covid riscontrate nella scuola di frequenza dei propri figli – spiega Invernici – disposizioni che generano numerose problematiche organizzative in primis, ma anche di natura psicologica e comportamentale”.

“La natura di questa petizione non ha alcuna connotazione partitica ed è scevra da legami politici – ci tiene a sottolineare la piacentina – quello che ci interessa è esclusivamente il bene dei nostri bambini e ragazzi”.