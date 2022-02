Pubblica Sant’Agata, torna libera Katia Sartori. Annullata ordinanza del Gip

L’ex presidente della Pubblica assistenza Sant’Agata, Katia Sartori, è tornata in libertà in attesa del processo, dopo essere stata nel giro di tre mesi e mezzo arrestata, rilasciata, nuovamente rimessa ai domiciliari e ora appunto “libera senza nessuna prescrizione”, conferma l’avvocato Angela Maria Odescalchi. Il Tribunale del riesame di Bologna ha annullato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Piacenza che a inizio dicembre aveva disposto la misura cautelare nonostante Sartori fosse stata già rimessa in libertà a novembre, un mese cioè dopo l’arresto con le accuse di falso in atto pubblico e peculato ai danni della organizzazione di volontariato che guidava dal 2018. L’avvocata aveva deciso di impugnare le esigenze cautelari subentrate a dicembre ritenendole non giustificate.

