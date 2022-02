Vaccini e tamponi falsi per il green pass: arrestata infermiera. Ventitre denunce

Iniettava soluzioni fisiologiche al posto del vaccino anti Covid e faceva risultare positivi i tamponi per garantire fasulli green pass ai suoi amici e conoscenti no vax. Per questo motivo un’infermiera di 50 anni di Piacenza è stata arrestata questa mattina dai carabinieri con l’accusa di corruzione e falso in atto pubblico. Con lei nei guai è finito un complice che si trova ora agli arresti domiciliari accusato di averle procurato i clienti.

La donna dipendente dell’Asl di Piacenza, operava come volontaria all’interno dell’hub vaccinale dell’ex Arsenale dove portava le persone contrarie alla vaccinazione dicendo ai colleghi “queste le vaccino io perché si fidano solo di me”.

In realtà la vaccinazione era del tutto fasulla. La donna si faceva pagare 250 euro a vaccino. I colleghi però si sono insospettiti e hanno segnalato la situazione anomala all’azienda sanitaria locale che ha bloccato l’accesso all’infermiera la quale, collaborando con una farmacia della città di Piacenza, aveva cambiato il proprio modo di operare: effettuava tamponi che faceva risultare positivi anche quando erano negativi per garantire il Green pass ai compiacenti clienti. Ventitre persone con il green pass ottenuto illegalmente sono state denunciate con l’accusa di corruzione in concorso. Le indagini sono partite dalla segnalazione alla Procura della Repubblica da parte dell’Asl e grazie alla segnalazione di una parente di una persona ricoverata in gravi condizioni in terapia intensiva all’ospedale di Piacenza che risultava essere vaccinata ma che in realtà si era rivolta alla donna.