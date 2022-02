A21 a Sarmato, camionista trovato senza vita sul tir in una piazzola di sosta

Un uomo senza vita è stato trovato nella cabina di un camion in una piazzola di sosta dell’autostrada A21 tra Castel San Giovanni e Piacenza all’altezza di Sarmato. Dell’uomo di nazionalità belga non si avevano notizie da alcuni giorni.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Alessandria Ovest con i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

In base ai primi accertamenti l’uomo sarebbe deceduto per cause naturali.