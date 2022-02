Ipotesi Calza presidente Unione Bassa Val Trebbia e Luretta. Maloberti si dimette

Potrebbe essere il sindaco di Gragnano Patrizia Calza la nuova presidente dell’Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta dopo le dimissioni di Raffaele Veneziani che ha terminato il suo mandato da sindaco di Rottofreno: la riserva verrà sciolta solamente nel corso del consiglio dell’Unione che si terrà il prossimo 7 febbraio ma da più parti si rafforzano le voci del passaggio del timone alla sindaca gragnanese. Anche se la diretta interessata Patrizia Calza nega la sua nomina a presidente (“lo deciderà in questi giorni la riunione dei sindaci – dice – non c’è stata alcun conferimento, neppure ipotetico”) sembra questo l’orientamento della nuova Unione Bassa Val Trebbia.

Intanto il consigliere rivergarese Giampaolo Maloberti in questi giorni ha già presentato le sue dimissioni dal consiglio: tra le varie motivazioni, anche il fatto che a presiedere l’istituzione intercomunale, per una regola non scritta, in questa tornata dovrebbe essere il sindaco di Gossolengo o di Rivergaro. “Ho una sfiducia totale nei confronti delle Unioni che considero un livello di governo territoriale inutile” aggiunge il consigliere. “Valga ad esempio quanto sta accadendo nella gestione della polizia locale: la nostra Unione dovrebbe avere per legge 33 agenti e se ne ritrova sette, senza che ci siano effettivamente delle nuove assunzioni e nonostante le richieste della popolazione. Io mi tiro fuori”.